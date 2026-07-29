Atención: este sábado recorre gratis el centro de Lima con el mapa literario dedicado a Julio Ramón Ribeyro

Sin lugar a dudas, es uno de los eventos culturales más esperados. Este sábado 11 de julio, la Casa de la Literatura Peruana (Caslit) invita al público en general a participar gratuitamente en una nueva edición del Mapa Literario de Lima.

Este nuevo itinerario por el Centro Histórico de Lima será desde la mirada de los personajes de Julio Ramón Ribeyro (1929-1994), uno de los narradores más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo XX.

Durante dos horas y media, los asistentes recorrerán calles, plazas y edificios que dialogan con el universo narrativo de Ribeyro, descubriendo la ciudad que inspiró sus inolvidables cuentos, novelas, obras de teatro y diarios.

Sobre los Mapas Literarios de Lima

Los Mapas Literarios de Lima proponen leer la ciudad desde la literatura. A través de sus recorridos, el público descubre que calles, edificios y plazas conservan las huellas de escritores, personajes y acontecimientos que forman parte de la memoria cultural.

La actividad, guiada por especialistas de la Casa de la Literatura Peruana, comenzará a las 10:30 a. m. en la sede institucional (Jr. Áncash 207, Centro Histórico de Lima) y recorrerá distintos puntos emblemáticos de la ciudad.