Cronwell Jara: a los 76 años murió el destacado escritor piurano autor de la obra “Montacerdos”

La literatura peruana está de luto; a los 76 años falleció hoy el destacado escritor Cronwell Jara Jiménez, nacido en la ciudad de Piura el 26 de julio de 1949, autor de la emblemática obra “Montacerdos”.

La muerte del cuentista, novelista y dramaturgo fue confirmada por el Fondo de Cultura Económica, que destacó su legado como uno de los narradores más importantes de la literatura peruana.

Además de su producción literaria, el escritor dedicó gran parte de su vida a la enseñanza; dictó infinidad de talleres en Lima y en distintas regiones del país, formando a cientos de jóvenes autores.

Casa de la Literatura Peruana

Su obra más representativa, “Montacerdos”, publicada en 1981, es considerada un clásico de la narrativa peruana. Traducida a varios idiomas, retrata la vida en los sectores populares de Lima.

En reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, en 2019 recibió el Premio Casa de la Literatura Peruana, distinción que resaltó su valioso aporte a la cultura y al mundo de las letras.