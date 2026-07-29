Declaran Patrimonio Cultural de la Nación 19 obras del arqueólogo Federico Kauffmann Doig

El Ministerio de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación, diecinueve unidades bibliográficas de Federico Kauffmann Doig, correspondientes a trece títulos publicados entre 1954 y 2013.

La declaratoria se basa en los informes técnicos elaborados por la Unidad Funcional de Valoración y Defensa del Patrimonio Bibliográfico Documental de la Biblioteca Nacional del Perú, que evaluó la importancia de estas obras para el acervo cultural del país.

Dicha decisión fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 000198-2026-VMPCIC/MC, publicada en el diario oficial El Peruano. Los documentos se encuentran bajo la custodia de la entidad bibliotecaria.

Valor académico e histórico

La resolución dispuso la publicación de los informes y de la relación de las obras declaradas en la sede digital del Ministerio de Cultura. La declaratoria busca garantizar la conservación y difusión de su legado intelectual como parte del patrimonio bibliográfico nacional.

Kauffmann Doig es considerado uno de los arqueólogos peruanos más influyentes del siglo XX, con una producción académica que abarca investigaciones sobre culturas prehispánicas y el desarrollo histórico del Perú.