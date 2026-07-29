La FIL también se piensa desde regiones: UCSP trae a Lima más de 70 títulos producidos en Arequipa

En un mercado cultural todavía concentrado en Lima, las universidades regionales cumplen un rol clave en la circulación de conocimiento. Bajo esa mirada, la Universidad Católica San Pablo (UCSP) llegará a la FIL Lima 2026 con más de 70 títulos de su Fondo Editorial, como parte de una apuesta por llevar a la conversación nacional investigaciones y obras desarrolladas en Arequipa.

La Universidad, que cumple 16 años de participación continua en la FIL Lima, estará ubicada en el stand N.° 17 de la zona universitaria. Su presencia incluirá una selección de publicaciones sobre historia, cultura peruana, familia, arte, pensamiento cristiano, arquitectura e investigación.

Para Patricia Calvi de Quintanilla, directora del Fondo Editorial de la UCSP, la feria debe ser también un espacio para reconocer la diversidad de voces, investigaciones y propuestas que se producen fuera de la capital.

"La FIL no solo debe ser una vitrina para exhibir novedades editoriales. También debe mostrar qué se investiga, se piensa y se publica desde las regiones. Desde Arequipa queremos aportar a esa conversación con libros que dialogan con la historia, la cultura, la familia y los desafíos del país", afirmó Calvi.

El Fondo Editorial de la UCSP cuenta actualmente con 262 títulos y cerca de 23 líneas de publicación. Entre los títulos que la universidad destacará en esta edición figuran El vals peruano, Mi reflejo en el espejo y la Guía de Arquitectura de Arequipa. La selección permite aproximarse a temas como memoria cultural, identidad, ciudad, familia, arte y producción académica desde una mirada regional con vocación nacional.

La presencia de editoriales universitarias regionales aporta diversidad temática y territorial a la feria. Para la UCSP, publicar desde Arequipa implica también contribuir a que investigaciones, autores y lectores de distintas regiones tengan espacios de encuentro y circulación lo que, sin duda, promueve la descentralización editorial.

"Un libro universitario puede nacer de una investigación rigurosa, de una pregunta cultural o de una experiencia académica, pero alcanza su verdadero sentido cuando llega a los lectores. Por eso, participar en la FIL es una forma concreta de poner el conocimiento al servicio de más personas", sostuvo Calvi.

La directora del Fondo Editorial de la UCSP añadió que la Universidad busca consolidar su participación en la principal feria del libro del país y reafirmar el aporte de Arequipa a la producción intelectual, cultural y académica del Perú.