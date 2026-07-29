Mincul declaró Patrimonio Cultural de la Nación la obra musical de Alicia Maguiña

Mediante Resolución Viceministerial N.º 000197-2026-VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura (Mincul) declaró Patrimonio Cultural de la Nación la obra musical de la reconocida compositora y cantante Alicia Rosa Maguiña Málaga (1938 - 2020).

Se trata de un repertorio de cincuenta y dos composiciones que contribuyen al rescate, registro, estudio, difusión y salvaguardia de formas, géneros y prácticas musicales tradicionales que integran el patrimonio cultural inmaterial del Perú.

GÉNEROS MUSICALES TRADICIONALES

Según la resolución, la obra de Alicia Maguiña ha contribuido a revalorar diversos géneros musicales tradicionales de la costa y la sierra del país que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación, entre ellos la marinera, el tondero y el yaraví.

También la muliza, la tunantada y la música y canción criolla, cuyo núcleo comprende el vals criollo, la polca y la marinera limeña. La relación de las cincuenta y dos composiciones será difundida en la sede digital del Ministerio de Cultura.