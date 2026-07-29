Venden esqueleto completo de un T. Rex por cifra récord de US$50,1 millones

Un imponente esqueleto de Tyrannosaurus rex, conocido como “Gus”, fue vendido este martes 14 de julio por la cifra récord de 50,1 millones de dólares durante una subasta organizada por Sotheby’s en Nueva York, Estados Unidos. La operación convirtió al fósil en el dinosaurio más caro jamás vendido en una subasta, superando todas las marcas anteriores del mercado paleontológico.

La pieza había sido valorizada inicialmente entre 20 y 30 millones de dólares, pero una disputa de ofertas entre siete interesados elevó el precio durante aproximadamente diez minutos. El comprador participó por teléfono y solicitó mantener su identidad en el anonimato, por lo que todavía se desconoce si “Gus” será exhibido públicamente o terminará dentro de una colección privada.

¿Cómo es “Gus”, el T. Rex vendido por US$50,1 millones?

El fósil data del Cretácico Tardío, hace unos 67 millones de años, y fue descubierto en 2021 en un rancho del condado de Harding, en Dakota del Sur. El ejemplar mide aproximadamente 11,5 metros de largo y 3,8 metros de alto, posee 183 elementos óseos y está completo en un 61 %, características que lo colocan entre los T. Rex más grandes y mejor conservados del mundo.

La venta también desplazó del primer lugar al estegosaurio “Apex”, adquirido en 2024 por el empresario estadounidense Ken Griffin por 44,6 millones de dólares y posteriormente cedido en calidad de préstamo al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Otro fósil destacado fue “Stan”, un T. Rex vendido por Christie’s en 2020 por 31,8 millones de dólares y actualmente exhibido en el Museo de Historia Natural de Abu Dabi.

Científicos cuestionan la venta privada de fósiles

El creciente precio de los fósiles de dinosaurios en subastas internacionales ha generado preocupación entre paleontólogos y organizaciones científicas, que consideran que los ejemplares de gran valor deberían permanecer en museos o centros de investigación. La Sociedad de Paleontología de Vertebrados pidió al nuevo propietario de “Gus” donarlo o prestarlo a una institución acreditada, con el objetivo de garantizar su conservación, estudio y acceso para las futuras generaciones.