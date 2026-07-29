Ministerio de Cultura verificó 72 bienes culturales restituidos desde Alemania y el Reino Unido

Especialistas del Ministerio de Cultura verificaron la restitución de setenta y dos (72) bienes culturales procedentes de Alemania y el Reino Unido, durante jornadas de evaluación realizadas en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde Alemania retornaron en total 32 bienes culturales, de los cuales 31 son bienes arqueológicos, entre piezas de cerámica como cántaros, platos, botellas y vasos, así como textiles pertenecientes a las culturas moche, nasca, paracas, wari, chancay, sihuas, chimú, ica y chincha; además de un vaso ceremonial de madera (kero), correspondiente al período de transición entre las épocas prehispánica y virreinal. Todos estos bienes fueron devueltos voluntariamente por una ciudadana alemana residente en la ciudad de Frankfurt.

Por su parte, desde el Reino Unido fueron repatriados 40 bienes arqueológicos, conformados por ceramios y textiles de las antiguas sociedades vicús, chancay, lambayeque y chimú. Del total, 38 de estas piezas fueron devueltas voluntariamente por ciudadanos residentes en Londres, mientras que las dos piezas restantes fueron recuperadas luego de que el Estado peruano impidiera su subasta en la plataforma especializada The Saleroom, a cargo de la empresa John Nicholson.

La verificación estuvo a cargo de especialistas de la Dirección de Recuperaciones, unidad de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, en coordinación con especialistas de la Dirección de Protección y Repatriación de Bienes Culturales, perteneciente a la Dirección General de Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los 72 bienes culturales serán entregados formalmente al Ministerio de Cultura en una ceremonia oficial que se realizará próximamente.

El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la protección y recuperación del patrimonio cultural de la Nación, e invoca a la ciudadanía a colaborar en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Las denuncias pueden realizarse a través del celular o WhatsApp 976 066 977, del correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o mediante la plataforma http://denunciaspc.cultura.gob.pe