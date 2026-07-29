Eva Ayllón recibe Medalla de Honor del Ministerio de Cultura por su trayectoria y aporte a la música

El Ministerio de Cultura otorgó la Medalla de Honor de la Cultura a María Angélica Ayllón Urbina, conocida artísticamente como Eva Ayllón, en mérito a su destacada carrera y su contribución a la identidad cultural del Perú.

La condecoración fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 000222-2026-MC, publicada en El Peruano, y resalta su labor en la preservación y difusión del patrimonio musical afroperuano y criollo.

Dicha norma destaca que la artista, con más de cinco décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las principales exponentes de la música peruana y como referente para nuevas generaciones de creadores y ciudadanos.

Procedimiento y significado de la distinción

La propuesta fue presentada por la Dirección de Artes y contó con el respaldo técnico de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, que valoró el legado artístico de la intérprete. La Oficina General de Asesoría Jurídica del Mincul validó el otorgamiento de la condecoración.

La Medalla de Honor de la Cultura es uno de los más altos reconocimientos que entrega el Ministerio de Cultura a personas e instituciones que han fortalecido la identidad nacional y el desarrollo cultural del país. ¿