“Feria Que Viva el Perú”: cinco días de sabor, cultura, música y diversión para todos

Si todavía no tienes planes para el feriado largo de Fiestas Patrias, "¡Que Viva el Perú!" promete convertirse en el destino imperdible de esta temporada. Del 25 al 29 de julio, el emblemático Castillo Rospigliosi, en Lince, abrirá sus puertas para recibir una feria que celebra lo mejor del talento, la creatividad y las tradiciones del país en una experiencia pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Organizada por Corporación Multiferias, esta gran feria reunirá a más de 90 marcas peruanas que ofrecerán una amplia variedad de productos y experiencias. Los asistentes podrán recorrer una completa zona gastronómica con irresistibles postres peruanos, exquisitas propuestas culinarias, bebidas representativas de distintas regiones del país y una selección de sabores que harán del recorrido una verdadera fiesta para el paladar.

Pero la experiencia va mucho más allá de la gastronomía. "¡Que Viva el Perú!" también será una vitrina del emprendimiento nacional, con espacios dedicados a la artesanía, la moda, los accesorios y productos creados por talentosos emprendedores peruanos. Será la oportunidad perfecta para descubrir piezas únicas, apoyar el consumo local y llevar a casa un recuerdo con identidad peruana.

Durante los cinco días de feria, el público disfrutará además de una programación artística permanente con música en vivo, presentaciones de salsa, cumbia y música criolla, espectáculos de danzas tradicionales y una agenda de actividades diseñada para mantener la diversión durante toda la jornada. A ello se sumarán bingos familiares, sorteos, premios en efectivo y muchas sorpresas, convirtiendo cada visita en una experiencia distinta.

La propuesta busca convertirse en un espacio de encuentro donde las familias puedan compartir momentos inolvidables mientras celebran el orgullo de ser peruanos. En un ambiente seguro, acogedor y lleno de color, grandes y pequeños encontrarán entretenimiento, cultura, tradición y una amplia oferta comercial que refleja el talento de nuestro país.

La programación arrancará el 25 de julio con la presentación del Ballet Así es mi Perú, seguida del show de La Peña Paredes, un desfile de modas con propuestas de creatividad peruana, el concurso de canto infantil "La Voz Patria Kids" y un emotivo tributo a Juan Gabriel, ofreciendo una jornada llena de música, danza y talento nacional.

El 26 de julio, la feria continuará con la presentación de Kiomy Fernández, un Gran Bingo Familiar, el espectáculo de la agrupación La270, el show de La Kincha y el concierto en vivo de Danny Loo, en una tarde pensada para compartir y disfrutar en familia.

Para el 27 de julio, los asistentes podrán disfrutar del concierto de Brenda Pillman, un nuevo desfile de modas, las clases de baile a cargo de Lorena Style y una espectacular Guerra de Tributos dedicada al rock peruano, ideal para los amantes de la música nacional.

El 28 de julio, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, la feria ofrecerá la presentación de DeAtres con una tradicional jarana criolla, el concurso "Reto del Ají Peruano", el concurso de canto para adultos "La Voz Patria" y un vibrante tributo a Romeo Santos, en una jornada llena de sabor, entretenimiento y espíritu patrio.

Finalmente, el 29 de julio, "¡Que Viva el Perú!" cerrará con la presentación del elenco Desarrollo Mujer de Martina Santiago, una nueva sesión de clases de baile con Lorena Style, el regreso de La Peña Paredes, el concurso "Reto del Himno del Perú" y un Gran Sorteo de Clausura, poniendo el broche de oro a cinco días de celebración.

Con ingreso completamente libre, "¡Que Viva el Perú!" invita a todos los limeños y visitantes a vivir cinco días de celebración en el Castillo Rospigliosi, ubicado en Lince, muy cerca de las avenidas Arequipa y Petit Thouars.

Este feriado largo, cambia la rutina por una experiencia llena de sabor, música, emprendimiento y tradición. Porque cuando el Perú se reúne para celebrar, la mejor fiesta se vive en "¡Que Viva el Perú!".