Casa de la Literatura Peruana abre convocatoria al X Concurso de Microrrelatos Bibliotecuento

La Casa de la Literatura Peruana abrió la convocatoria para el décimo Concurso de Microrrelatos Bibliotecuento, dirigido a ciudadanos peruanos y extranjeros mayores de 18 años residentes en el país.

Del 1 de agosto hasta el 15 de septiembre se recibirán los trabajos de los participantes, a través de un formulario virtual disponible en la página web y redes sociales de la Casa de la Literatura Peruana.

Los textos deben ser inéditos, con extensión máxima de 200 palabras, y estar inspirados en bibliotecas, libros, lectura o creación literaria. El director de la Caslit, Gary Marroquín, destacó que el concurso reafirma el compromiso del Minedu con la formación de lectores y escritores.

Premios y evaluación

El jurado, integrado por especialistas en literatura, evaluará calidad literaria, originalidad y redacción. El ganador recibirá un trofeo, un paquete de libros y la publicación digital de su obra, mientras que finalistas y menciones honrosas obtendrán diplomas.

La convocatoria es nacional para descentralizar las oportunidades culturales. En nueve ediciones previas, el certamen ha convocado a más de 4 mil participantes. Los interesados pueden consultar las bases en el portal institucional.