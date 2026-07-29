Fiestas Patrias: 3 datos curiosos que no sabías del vals peruano

En estas Fiestas Patrias, el Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) de Arequipa presenta el libro El vals peruano (Fondo Editorial UCSP), del músico, compositor y director de orquesta Augusto Vera Béjar. Una publicación dedicada al género musical más histórico y querido en el país, el cual nos ha acompañado por más de 150 años.

Vera Béjar - quien es músico, compositor y director de orquesta arequipeño con más de cinco décadas de trayectoria - comparte con los peruanos el estudio más completo realizado hasta hoy sobre el origen, la historia y las particularidades del vals criollo peruano.

El repertorio que muestra el autor es mucho más amplio de lo que imaginamos: existen más de 2,000 valses documentados, la mayoría desconocidos para el público general. La publicación también incluye más de 100 valses transcritos en partitura por el propio autor, para que cualquier persona pueda interpretarlos.

Por ello, a propósito de Fiestas Patrias, el autor comparte tres datos que cambian la forma en cómo entendemos el vals criollo peruano:

1. El vals no nació en el Perú.- El vals tiene su origen en Europa, dónde toma ese nombre en el siglo XVIII. Llegó al Perú a mediados del siglo XIX, especialmente a través de los valses vieneses de los Strauss, como el conocido Danubio Azul. Fue aquí donde el género se transformó por completo: se le puso letra, adquirió una cadencia distinta, una melancolía propia y una lírica que no se parece a ningún otro vals del mundo. Nadie lo hizo más suyo que los peruanos y por eso, desde comienzos del siglo XX, se llama el vals criollo peruano.

2. Valses criollos peruanos con letras prestadas.- Pocos saben que las letras de conocidos valses como “Odiame”, “China Hereje” e incluso “Cholo soy y no me compadezcas” provienen de diversos poemas que fueron adaptados por sus intérpretes para musicalizarlos.

3. Arequipa, Cusco y Puno también aportaron al vals.- La narrativa oficial ubica el origen del vals peruano en Lima. Pero Arequipa, Cusco y Puno tuvieron un rol clave en la formación del género a comienzos del siglo XX. Compositores e intérpretes del sur aportaron al repertorio criollo antes de que el género se consolidara en la capital. Es una parte de la historia que casi nunca se cuenta.

El vals peruano es parte de lo que somos como nación, es una obra que nos recuerda, justo en Fiestas Patrias, que el género que más nos identifica como peruanos tiene una historia más rica y más viva de lo que imaginamos y que preservarla es también una forma de celebrar lo que somos.

Todos estos datos forman parte de El vals peruano (Fondo Editorial UCSP) y estará disponible en el stand de la UCSP (#17) durante la FIL Lima 2026 — 30.ª edición, que se realizará en el Centro de Exposiciones del Jockey del 22 de julio al 6 de agosto. El autor estará presente el viernes 24 de julio de 11 a.m. a 6 p.m.