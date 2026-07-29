Presentan libro que reivindica valioso aporte de 15 figuras afroperuanas a la historia del Përú

El Ministerio de Cultura presentó el libro "Hijos e hijas del Perú. Afroperuanos que forjaron nuestra historia", que recorre las trayectorias de 15 personajes afroperuanos clave en la construcción del país.

La obra destaca aportes en cultura, ciencia, deporte, política y defensa nacional, con figuras como Micaela Bastidas, San Martín de Porres, Nicomedes Santa Cruz, Susana Baca, Teófilo Cubillas y María Elena Moyano.

Durante la presentación en San Borja, la ministra Soraya Altabás resaltó que el libro visibiliza el rol de mujeres y hombres afroperuanos en la historia, desde la espiritualidad de San Martín de Porres hasta la resistencia de Catalina Buendía y el talento de músicos e intelectuales.

Enfoque educativo y recursos

Escrito por Milagros Carazas e ilustrado por Shana Arteaga, el libro está dirigido a niñas, niños y adolescentes, con relatos accesibles y recursos visuales. Incluye una guía didáctica para docentes y familias con herramientas pedagógicas para fortalecer el aprendizaje sobre diversidad cultural.

La presentación contó con un panel de especialistas que reflexionaron sobre la incorporación de referentes afroperuanos en la memoria histórica y la educación. El libro está disponible para descarga gratuita en el Centro de Recursos del Ministerio de Cultura.