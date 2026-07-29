Orquesta Sinfónica Nacional del Perú ofrecerá concierto gratuito por Fiestas Patrias en San Miguel

En el marco de las celebraciones por el 205° aniversario de la independencia del Perú, el Ministerio de Cultura, en coorganización con la Municipalidad de San Miguel, presentará el concierto gratuito "Serenata al Perú", una gala especial a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú que rendirá homenaje a la historia, la diversidad cultural y las tradiciones musicales de nuestro país.

El espectáculo se realizará el sábado 25 de julio, a las 8:00 p. m., en el Multiespacio Costa 21, ubicado en el Circuito de Playas de San Miguel, y ofrecerá al público una experiencia artística de primer nivel en un ambiente de celebración por las Fiestas Patrias.

La velada contará con la participación especial de Milena Warthon y Mauricio Mesones, quienes compartirán escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú en interpretaciones especialmente preparadas para esta fecha conmemorativa. El repertorio incluirá obras que evocan el orgullo por nuestras raíces y el espíritu de unidad que caracteriza a los peruanos. Además, comprenderá piezas sinfónicas del repertorio universal, bandas sonoras de cine, música criolla y cumbia peruana.

Con más de ocho décadas de trayectoria, la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú es una de las instituciones musicales más representativas del país. A lo largo de su historia ha desarrollado una intensa labor de difusión de la música sinfónica y formación de nuevos públicos, llevando su propuesta artística a las 25 regiones del Perú.

Esta iniciativa forma parte de las actividades organizadas por el Ministerio de Cultura para conmemorar las Fiestas Patrias y reafirma su compromiso con la democratización del acceso a la cultura, promoviendo espacios de encuentro que fortalecen la identidad nacional a través del arte. Asimismo, refleja el trabajo articulado entre el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de San Miguel para acercar espectáculos de calidad a la ciudadanía.

El ingreso será gratuito, previa presentación de la entrada correspondiente. Las puertas del recinto se abrirán desde las 6:00 p. m., por lo que se recomienda asistir con anticipación para facilitar el ingreso y la ubicación.

Puntos autorizados para el recojo de entrada

Hasta el viernes 24 de julio en la Casa de la Cultura de San Miguel (Jr. Federico Gallese Taricchi 420). Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

y el día sábado 25 de julio en el Multiespacio Costa 21. Horario: Desde las 4:00 p. m.

El Ministerio de Cultura invita a toda la ciudadanía a disfrutar de esta gran serenata dedicada al Perú, una noche en la que la música celebrará nuestra historia, diversidad y orgullo nacional.