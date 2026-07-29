Ministerio de Cultura continúa evaluando los daños al patrimonio cultural tras el sismo registrado en Junín

El Ministerio de Cultura, a través del Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Cultura (COES Cultura) y de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Junín, continúa evaluando los daños ocasionados al patrimonio cultural como consecuencia del sismo de magnitud 5.1 registrado el sábado 18 de julio, cuyo epicentro se ubicó en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, departamento de Junín.

Como parte de la respuesta inmediata, especialistas del sector realizan inspecciones técnicas para determinar las acciones de protección e intervención que correspondan. Hasta el momento se han identificado afectaciones en la Iglesia del Copón y en la Iglesia y Restos del Antiguo Convento de Santiago de León, ubicados en el distrito de Chongos Bajo, así como en el Sitio Arqueológico Arwaturo, localizado en el distrito de Ahuac.

Las inspecciones determinaron que la Iglesia y Restos del Antiguo Convento de Santiago de León, presenta un severo deterioro estructural. Se registró el colapso de gran parte de su cobertura, grietas en la torre, fisuras en los muros y daños en elementos arquitectónicos y artísticos. Esta situación demanda una intervención de emergencia para evitar que las lluvias y otros agentes climáticos agraven el deterioro del monumento y de los bienes muebles que aún se conservan en su interior.

En la Iglesia del Copón, los especialistas verificaron el colapso del muro lateral izquierdo, daños en parte de la cobertura y afectaciones estructurales. Asimismo, se constató que la torre restaurada previamente gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Cultura y la comunidad no presentó daños, lo que evidencia la importancia de las intervenciones de conservación preventiva.

Durante las labores de inspección también se dispuso el resguardo preventivo del bien patrimonial conocido como Canicruz. En coordinación con la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo, sus elementos fueron trasladados a un lugar seguro para evitar mayores afectaciones ocasionadas por la exposición o por una manipulación involuntaria.

Las evaluaciones también comprendieron el Sitio Arqueológico Arwaturo, donde se identificaron grietas y desprendimientos en las estructuras de piedra que conforman el monumento. Estos daños serán objeto de un monitoreo permanente para definir las acciones de conservación correspondientes.