Ministerio de Cultura recupera terrenos invadidos en áreas colindantes al Complejo Arqueológico Chan Chan

En una acción orientada a proteger el patrimonio cultural y los terrenos de propiedad del Estado, el Ministerio de Cultura, a través de su Procuraduría Pública, ejecutó hoy una diligencia de recuperación extrajudicial en áreas colindantes a la Vía de Evitamiento, en el tramo comprendido entre los sectores de Huanchaquito y Víctor Larco, en la provincia de Trujillo, zona que corresponde al ámbito de protección del Complejo Arqueológico Chan Chan.

La diligencia fue encabezada por el procurador público del Ministerio de Cultura, Henmer Alva Neyra, y contó con la participación de personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, 60 efectivos de la Policía Nacional del Perú y 60 integrantes del personal de apoyo, quienes brindaron las garantías y el soporte necesarios para el desarrollo del operativo.

Durante el operativo se constató la ocupación ilegal de terrenos de propiedad del Estado ubicados dentro del perímetro de protección del Complejo Arqueológico Chan Chan. En el área intervenida se encontraron estructuras precarias y elementos utilizados para delimitar las ocupaciones, como palos, mantas, cercos y acumulación de desmonte, además de terrenos destinados principalmente al cultivo de productos agrícolas como zapallo y tomate.

La diligencia permitió recuperar una franja de terrenos de más de 8 kilómetros, ubicada a ambos lados de la Vía de Evitamiento, que venía siendo ocupada de manera irregular. Con esta acción, el Estado restituye la posesión de estos predios y fortalece las medidas de protección del patrimonio cultural de la Nación.

“El objetivo es restituir estos terrenos a la posesión del Estado, impedir la consolidación de ocupaciones ilegales y garantizar el respeto del perímetro de protección de Chan Chan. Estas acciones continuarán en el marco de la ley, porque la defensa del patrimonio cultural y de los bienes del Estado es una obligación que no admite tolerancia frente a nuevas invasiones”, sostuvo el procurador público del Ministerio de Cultura, Henmer Alva Neyra.

La diligencia se desarrolló de manera pacífica, sin registrarse actos de violencia ni personas detenidas, en el marco de las acciones legales correspondientes para la recuperación extrajudicial de terrenos de propiedad del Estado.

Esta intervención forma parte del trabajo sostenido que impulsa el Ministerio de Cultura para recuperar y proteger el entorno del Complejo Arqueológico Chan Chan. Asimismo, busca evitar nuevas ocupaciones ilegales y preservar la franja y el perímetro de protección ubicados a ambos lados de la Vía de Evitamiento, contribuyendo a la conservación del entorno de este sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.