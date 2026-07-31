Este domingo 2 de agosto, más de 50 museos administrados por el Ministerio de Cultura abrirán sus puertas con ingreso gratuito

Este domingo 2 de agosto se realizará una nueva edición de Museos Abiertos (MUA), una iniciativa del Ministerio de Cultura que permite el ingreso libre a más de 50 museos administrados por el sector en todo el país.

Como parte de esta jornada cultural, se han programado más de 100 actividades gratuitas para públicos de todas las edades, entre ellas visitas guiadas, exposiciones, talleres familiares, ferias artesanales y presentaciones artísticas, con el objetivo de acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía a través de experiencias participativas.

Los museos que participarán en la edición de agosto de MUA se ubican en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. La relación completa de museos puede consultarse en el siguiente enlace: https://shorturl.at/bpZyr

La programación de actividades está disponible en: https://shorturl.at/dhZMt, así como en las redes sociales del Ministerio de Cultura y de Museos en Línea.

Asimismo, se podrá ingresar gratuitamente a los espacios culturales aliados que se han sumado a Museos Abiertos 2026, entre ellos la Sala Yuyanapaq de la Defensoría del Pueblo, ubicada en el sexto piso de la sede central del Ministerio de Cultura (av. Javier Prado Este 2465, San Borja); la Sala de Interpretación Huaca Santa Catalina de La Victoria (jirón Pascual Saco Oliveros 875, La Victoria); el Museo Gráfico El Peruano (jirón Quilca 556, Cercado de Lima); el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones (av. Nicolás de Piérola 1080, Cercado de Lima); y el Museo Cao del Complejo Arqueológico El Brujo, ubicado en el distrito de Magdalena de Cao, región La Libertad.

Con Museos Abiertos, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso de acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía, promoviendo que niñas, niños, jóvenes y familias disfruten de experiencias de aprendizaje, diálogo y encuentro con la historia, el arte y la diversidad cultural que nos identifica como país.