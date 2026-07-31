Leoncio Bueno: a los 106 años murió el destacado poeta peruano autor de Rebuzno propio

El poeta, periodista y ensayista Leoncio Bueno Barrantes, falleció hoy, a los 106 años; la noticia fue confirmada a través de las redes sociales por una de sus hijas. Su partida deja un gran vacío en las letras peruanas.

Hizo de la literatura un espacio de dignidad, memoria y resistencia. Su escritura visibilizó a los trabajadores, a los migrantes y a los sectores históricamente marginados, construyendo una poesía de profunda humanidad.

CAUSAS SOCIALES

Al destacado escritor se le otorgó la Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana, en reconocimiento a más de ocho décadas de trayectoria literaria, periodística y de permanente compromiso con las causas sociales.

Desde el inicio de su carrera literaria, demostró que las obras trascienden cualquier condición social y que la palabra puede convertirse en un acto de justicia y esperanza. Sin lugar a dudas, una de sus mejores obras fue Rebuzno propio.