Ministerio de Cultura verifica valioso libro de acuarelas de 1942 sobre cerámicos precolombinos, repatriado desde Brasil

Especialistas del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y el Ministerio de Relaciones Exteriores verificaron un valioso manuscrito titulado Arte Antiguo Peruano del Museo Nacional (1942), recientemente repatriado desde Brasil gracias a las gestiones de la Cancillería peruana y al trabajo articulado entre las tres instituciones.

La verificación se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y permitió constatar el estado del bien bibliográfico, cuya importancia radica en su valor histórico, artístico y documental para el patrimonio cultural del país.

El manuscrito, elaborado en 1942 por el ingeniero ruso Constantino Malinovsky, reúne 15 acuarelas que reproducen piezas de la colección de cerámicos del entonces Museo Nacional. La calidad artística de estas ilustraciones despertó el interés de la comunidad académica nacional e internacional, motivando incluso exposiciones en Lima y Estados Unidos dedicadas al Arte Antiguo Peruano, que destacaban la creatividad y originalidad de las expresiones artísticas de las antiguas culturas del Perú.

Se trata de una obra inédita y única, realizada en el Perú, cuyo recorrido fuera del país se desconoce. Años después apareció en Brasil, donde fue adquirida por el ciudadano brasileño Marcelo Antoniazzi mediante una subasta.

Tras las coordinaciones efectuadas por la Embajada del Perú en Brasil y la intervención del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú realizó una exhaustiva evaluación técnica del manuscrito, que incluyó su revisión física cuando el señor Antoniazzi transitó por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en 2024. Como resultado, se determinó que el bien forma parte del patrimonio cultural bibliográfico de la Nación.

En atención a dicha evaluación, el ciudadano brasileño devolvió voluntariamente el manuscrito a la Embajada del Perú en Brasil, desde donde se gestionó su repatriación.

La verificación técnica fue realizada por especialistas de la Dirección de Recuperaciones de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura; de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú; y de la Dirección de Protección y Repatriación de Bienes Culturales de la Dirección General de Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El bien bibliográfico será entregado oficialmente al Ministerio de Cultura en una ceremonia que se realizará próximamente. Posteriormente, será puesto bajo custodia de la Biblioteca Nacional del Perú, entidad responsable de la protección física y legal del patrimonio bibliográfico nacional.

La recuperación de esta valiosa obra fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú, reafirmando el compromiso del Estado peruano con la protección y recuperación del patrimonio cultural.