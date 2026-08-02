Día del Cajón Peruano: fecha busca revalorar este instrumento emblemático de nuestra música

Cada 2 de agosto se celebra el Día del Cajón Peruano; la festividad busca revalorar y empoderar a este emblemático instrumento de percusión de la música peruana. La fecha fue declarada por el Congreso de la República en 2018.

El instrumento es único en su tipo en el ámbito mundial y es primordial en los ritmos peruanos como la música criolla y afroperuana. Inicialmente, los esclavos utilizaban simples cajones de madera para acompañar su música en grupo.

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Con el paso del tiempo, esta práctica evolucionó hasta adoptar la forma y técnica que conocemos hoy. El cajón peruano, con su distintiva sonoridad y versatilidad, se ha convertido en un símbolo de la identidad musical del país.

Sin lugar a dudas, la festividad es una oportunidad para homenajear a los maestros cajoneros que han dedicado su vida a perfeccionar esta disciplina musical y han logrado llevar nuestra música a todo el mundo, informa Andina.