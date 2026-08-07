Combate el calor atípico de invierno en Lima con cafés helados, talleres y catas gratuitas

Si todavía no tienes planes para este fin de semana, la feria "Café, Chocolate & Bienestar" promete convertirse en el destino imperdible de la temporada. Del 6 al 9 de agosto, el concurrido centro comercial de Lima Norte abrirá sus puertas para recibir una feria que en su primera edición celebra lo mejor del café, el chocolate y el bienestar en una experiencia sensorial y cultural pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Organizada por Corporación Multiferias, esta gran feria reunirá a más de 40 productores directos de regiones cafetaleras y cacaoteras, como Cusco, Junín y la Selva Central, permitiendo adquirir sin intermediarios granos de especialidad, chocolates de fino aroma y suplementos naturales. Respondiendo al inusual clima cálido de la temporada, el evento ofrecerá además alternativas refrescantes como cafés helados de autor y barras de barismo en vivo.

Durante los cuatro días de feria, los asistentes que busquen aprender más sobre este mundo encontrarán talleres especializados de métodos de filtrado y experiencias sensoriales de café para conocer sobre extracción y perfiles de taza de la mano de expertos. A ello se sumarán charlas magistrales sobre las propiedades del cacao peruano, presentaciones artísticas como danzas de selva y Cusco, shows musicales con baladas retro, tributos diarios y un gran cierre con un Coffee Party.

La programación diaria arrancará el jueves 6 de agosto con la presentación de danzas de selva, el show de Valeria Corazao interpretando baladas, una charla magistral sobre el cacao peruano a cargo de Chocolatoso, un número de baladas retro con Kiomy Fernández, un tributo a Pedro Suárez-Vértiz con Steven Roce y un cierre dinámico de cumbia pop a cargo de Danny Loo.

Para el viernes 7 de agosto, el público disfrutará de danzas tradicionales de Cusco con Valicha, talleres especializados de métodos de filtrado y experiencias sensoriales de café, la continuidad de las baladas retro con Kiomy Fernández, un tributo en vivo a José José y el concierto de indie pop de Lorena Blume.

El sábado 8 de agosto la agenda incluirá charlas sobre el agua perfecta para un café perfecto, nuevos talleres de filtrado, las baladas retro de Kiomy Fernández y un esperado tributo a Luis Miguel.

Finalmente, el domingo 9 de agosto el evento continuará con más charlas sobre el agua ideal para la preparación del café y cerrará con broche de oro con un dinámico Coffee Party.

Con ingreso completamente libre, la feria invita a todo el público a visitarla en el ingreso principal de MegaPlaza.

Este fin de semana, cambia la rutina y descubre los secretos del café peruano en una experiencia llena de sabor, aprendizaje y tradición.