Ministerio de Cultura brindó más de 65 mil atenciones en lenguas indígenas u originarias a población de la Amazonía y el Altiplano

El Ministerio de Cultura brindó más de 65 mil atenciones en lenguas indígenas u originarias durante las campañas de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), desarrolladas entre enero y julio de 2026 en las regiones de Loreto, Ucayali y Puno. Esta intervención benefició a 24 890 ciudadanos, quienes accedieron a servicios públicos en su propia lengua y con una atención que respetó su identidad cultural.

Las campañas se realizaron en un total de 293 localidades, de las cuales 87 fueron de difícil acceso, muchas ubicadas en zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Gracias a este despliegue, la ciudadanía accedió a servicios como tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI), atención en salud, cobro de pensiones, educación y asesoría legal, entre otros.

En Loreto, las plataformas accedieron a 72 localidades de las provincias de Putumayo, Mariscal Ramón Castilla, Datem del Marañón, Maynas, Loreto y Requena. Entre ellas se encuentran localidades como Puerto Lupita y Santa Rosa del Yavarí, ubicadas en la zona de frontera.

En Ucayali, la atención se brindó en 9 localidades de las provincias de Purús, Coronel Portillo y Atalaya. En tanto, en Puno, las campañas beneficiaron a 6 localidades insulares y fronterizas de la provincia de Yunguyo, entre ellas las islas Caana, Anapia y Suana, en el lago Titicaca.

Atención en la lengua de la ciudadanía

Durante las campañas, el Ministerio de Cultura brindó atención directa a integrantes de 25 pueblos indígenas u originarios, entre ellos los pueblos Kichwa, Ashaninka, Shipibo-konibo, Aimara, Quechuas, Ticuna, Awajún, Wampis, Matsés, Kukama kukamiria y Urarina.

Para ello, se brindó interpretación en 21 lenguas indígenas u originarias, entre ellas quechua, aimara, asheninka, shipibo-konibo, achuar, urarina, ticuna, wampis, chapra, secoya, matsés y madija. Este servicio permitió que la población accediera a los servicios públicos en su propia lengua, fortaleciendo la comunicación con las entidades del Estado y garantizando una atención con pertinencia cultural, respetuosa de su realidad y orientada al pleno ejercicio de sus derechos lingüísticos.

El trabajo comenzó antes del inicio de las campañas. Un equipo de 17 gestores de avanzada, cuya lengua materna corresponde a las lenguas indígenas u originarias de los territorios de intervención, recorrió las comunidades para informar sobre los servicios disponibles, coordinar con las autoridades comunales y organizar las jornadas de atención.

Durante el desarrollo de las campañas, otros 15 gestores de intervención brindaron servicios de interpretación en lenguas indígenas u originarias y promovieron acciones para prevenir la discriminación étnico-racial, contribuyendo a fortalecer una atención con enfoque intercultural y un trato respetuoso entre las entidades públicas y la ciudadanía.