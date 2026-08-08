Cultura

Ayer, 05:35 PM

Más de 29 mil visitantes recibió Museos Abiertos el primer domingo de agosto, informa el Ministerio de Cultura

Es la cifra más alta de ciudadanos que recorrieron gratuitamente 58 instituciones museales en todo el país en lo que va del 2026.




La edición de agosto de Museos Abiertos (MUA), iniciativa del Ministerio de Cultura que se realiza el primer domingo de cada mes, reunió a 29 880 visitantes entre peruanos y residentes extranjeros, convirtiéndose en la jornada con mayor asistencia registrada en lo que va del 2026. La cifra representa un incremento del 22,3 % respecto a la edición de julio.

Durante la jornada del domingo 2 de agosto, el público recorrió gratuitamente 58 instituciones museales en todo el país. Del total de asistentes, 17 974 fueron adultos; 6566, niños; 2667, estudiantes; 2544, adultos mayores; 98, personas con discapacidad; y 31, militares, reflejando el interés de públicos de todas las edades por conocer y disfrutar del patrimonio cultural.

Los museos con mayor número de visitantes fueron el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, con 3406 asistentes; el Museo Tumbas Reales de Sipán, con 3018; el Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén, con 2390; el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, con 2320; y el Museo de Sitio de Chan Chan, con 1664 visitantes.

Bajo el lema "Tradiciones que nos unen", el MUA de agosto ofreció más de cien actividades y una programación descentralizada que incluyó talleres, espectáculos artísticos, recorridos mediados, ferias de artesanía y gastronomía, así como actividades inclusivas.

La programación fue posible gracias al trabajo articulado entre los museos administrados por el Ministerio de Cultura y diversas instituciones aliadas, entre ellas la Sala Yuyanapaq de la Defensoría del Pueblo; la Sala de Interpretación Huaca Santa Catalina de La Victoria; el Museo Gráfico El Peruano; el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones; y el Museo Cao del Complejo Arqueológico El Brujo.

Museos Abiertos se desarrolla en cumplimiento de la Ley N.° 30599, que establece el ingreso gratuito, el primer domingo de cada mes, a los museos, sitios arqueológicos y lugares históricos administrados por el Estado. Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura continúa promoviendo el acceso democrático a la cultura y el reconocimiento del patrimonio como un elemento fundamental para fortalecer la identidad de todos los peruanos.


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