Ministerio de Cultura verificó 246 bienes culturales repatriados desde Alemania, Argentina, Bélgica y Estados Unidos

El Ministerio de Cultura verificó un total de 246 bienes culturales repatriados desde Alemania, Argentina, Bélgica y Estados Unidos, en una jornada realizada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De Alemania fueron repatriados 241 bienes arqueológicos, entre piezas de cerámica, objetos de metal, instrumentos musicales, piezas líticas, textiles, entre otros, correspondientes a los estilos prehispánicos Chavín, Paracas, Nasca, Nasca-Wari, Huaura, Wari, Chimú, Chancay, Chuquibamba, Collagua, Moche e Inca. La mayoría de estos bienes fueron recuperados mediante devoluciones voluntarias de ciudadanos alemanes, mientras que otros fueron identificados en subastas y plataformas de venta por internet.

Desde Argentina se repatriaron dos bienes arqueológicos: una muñeca de confección moderna pero elaborada con fragmentos textiles de la cultura Chancay, devuelta voluntariamente por una ciudadana argentina; y un pie momificado de la cultura Paracas, que se encontraba en exhibición en un museo de la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, y que fue incautado por las autoridades policiales argentinas.

Más arte recuperado

De Bélgica retornó un bien arqueológico, consistente en un unku tejido de la cultura Wari, que era subastado por la empresa DVC Auctions en dicho país, en abril de 2022.

De los Estados Unidos volvió un (1) bien arqueológico correspondiente a un paño tejido de la cultura Chancay, devuelto de manera voluntaria por una ciudadana estadounidense.

Asimismo, desde Estados Unidos se repatriaron dos bienes culturales. El primero corresponde a un paño tejido de la cultura Chancay, devuelto voluntariamente por una ciudadana estadounidense. El segundo es la pintura virreinal “Tránsito de San José”, del siglo XVIII, que se encontraba en exhibición en la Peyton Wright Gallery, ubicada en la ciudad de Santa Fe, estado de Nuevo México.

La pintura fue sustraída del Templo de Santa Cruz, ubicado en el distrito de Orurillo, provincia de Melgar, departamento de Puno. Su recuperación fue posible gracias a la emisión de la Alerta Virtual de Bienes Culturales Sustraídos por parte del Ministerio de Cultura, que permitió alertar a diversas entidades vinculadas con la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

La verificación de estos bienes culturales estuvo a cargo de especialistas de la Dirección de Recuperaciones, unidad de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, en coordinación con especialistas de la Dirección de Protección y Repatriación de Bienes Culturales, unidad de la Dirección General de Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los 246 bienes culturales serán entregados formalmente al Ministerio de Cultura en una ceremonia oficial que se realizará próximamente.

Cabe destacar que el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo a cargo de las gestiones para la restitución y repatriación de estos bienes culturales, mientras que el Ministerio de Cultura proporcionó el sustento técnico y la documentación necesaria para acreditar su pertenencia al patrimonio cultural de la Nación y hacer posible su recuperación.