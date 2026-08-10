Increíble hallazgo en Machu Picchu: descubren 2.5 kilómetros de Camino Inca en parque arqueológico

Un nuevo hallazgo arqueológico en Machu Picchu, detectado mediante tecnología LiDAR, reveló una longitud de al menos dos kilómetros y medio de caminos incas ocultos bajo la densa vegetación, informó la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

La entidad precisó que las plataformas y terrazas de caminos que conducen a la ciudadela fueron identificadas durante trabajos preliminares en la muralla de Mandor, ubicada al este de la llaqta. Al menos 1.2 kilómetros de este recorrido presentan un trazado en zigzag y características compatibles con técnicas constructivas incas.

Dicha investigación fue realizada en cooperación con el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia y con la tecnología LiDAR, que permite detectar evidencias ocultas bajo la vegetación y la accidentada geografía de la ceja de selva.

Protección y futuras investigaciones

La DDC de Cusco confirmó que se realizarán trabajos de prospección y registro en campo para precisar las características, cronología y funcionalidad de las evidencias identificadas. También se evaluarán las medidas necesarias para su protección, conservación y, de ser posible, su puesta en valor. El hallazgo plantea nuevas interrogantes sobre la función de este sector en la organización territorial y de circulación vinculada a Machu Picchu.

Equipo de investigación y mayor conocimiento

El equipo estuvo conformado por expertos polacos del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia y de la Wroclaw University of Science and Technology, junto a especialistas peruanos de la DDC Cusco y Apu Space. Las autoridades coincidieron en que este descubrimiento contribuye a profundizar el conocimiento del paisaje cultural prehispánico de Machu Picchu, Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1983.