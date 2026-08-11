Descubren una nueva especie de rana en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul

Una nueva especie de rana denominada Oreobates azulensis fue descubierta en el valle Azpusana-Alto Consuelo, ubicado en la región Huánuco, dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul .

La investigación, publicada en la revista científica internacional Diversity, determinó que el ejemplar posee características morfológicas y genéticas particulares que lo distinguen de otros especímenes conocidos, estableciendo su denominación en homenaje al área natural protegida donde se registró.

Este descubrimiento forma parte de un estudio integral que permitió la descripción de cuatro nuevas especies de anfibios del género Oreobates registradas en las regiones de Amazonas, Huánuco y San Martín: O. azulensis, O. chirimoto, O. foliaspectrum y O. nigrumcompletum. El análisis académico identificó en cada una de ellas propiedades genéticas y morfológicas singulares que las definen como linajes evolutivamente independientes.

Equipo científico y proyecciones de conservación

El trabajo de campo y análisis fue desarrollado por los investigadores Pablo J. Venegas, Luis A. García-Ayachi, Michael Gulman, Juan D. Valencia, Alessandro Catenazzi y James W. Ttito, representantes de instituciones como Rainforest Partnership, el Instituto Peruano de Herpetología, la Florida International University, el Centro de Investigación Vertebrate y el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Los científicos manejan la hipótesis de que la Oreobates azulensis habita también en el interior del Parque Nacional Cordillera Azul, extremo que requerirá ser verificado en futuras expediciones. Ante el hallazgo en el área de amortiguamiento, el Ministerio del Ambiente (Minam), por medio del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), ratificó que continuará promoviendo la investigación científica en las reservas naturales.