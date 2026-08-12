Ministro de Cultura inspecciona la Llaqta de Machu Picchu y anuncia impulso a investigación de nuevos caminos prehispánicos

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, realizó una inspección técnica en la Llaqta de Machu Picchu y sostuvo reuniones de trabajo como parte de la agenda que desarrolla en Cusco, con el propósito de conocer las necesidades de conservación, protección y gestión del patrimonio cultural en la región.

Durante la jornada, el titular del sector recibió información sobre el reciente hallazgo de 2,5 kilómetros de caminos prehispánicos ubicados en las inmediaciones de la muralla de Mandor, en Machu Picchu, y anunció que impulsará la continuidad de las investigaciones arqueológicas vinculadas a este proyecto.

Los trabajos preliminares de reconocimiento arqueológico, realizados en julio de 2026, permitieron identificar, mediante tecnología LiDAR, un camino principal de al menos 1,2 kilómetros, además de posibles plataformas y terrazas que serán materia de futuras investigaciones arqueológicas.

El responsable de la Coordinación de Investigaciones Arqueológicas de Machu Picchu, arqueólogo Nino del Solar Velarde, brindó al ministro una explicación técnica sobre los hallazgos y los avances de las investigaciones. Estos resultados son producto de la cooperación científica entre el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito para el desarrollo de investigaciones y acciones de conservación en Machu Picchu.