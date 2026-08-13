Coro Nacional de Niños del Perú presenta el espectáculo “Cuando seas grande Vol. VII”, un homenaje al pop-rock

El Coro Nacional de Niños del Perú, elenco oficial del Ministerio de Cultura, presentará “Cuando seas grande Vol. VII”, un espectáculo musical que rendirá homenaje a los grandes clásicos del pop-rock de las últimas décadas. Las funciones se realizarán el sábado 15 y domingo 16 de agosto en la sala principal del Gran Teatro Nacional.

Bajo la dirección de la maestra Mónica Canales, más de 100 voces infantiles protagonizarán un recorrido musical que reunirá canciones que han marcado a distintas generaciones, en una propuesta que busca acercar a niños, jóvenes y adultos a un repertorio emblemático de la música popular.

En su séptima edición, “Cuando seas grande Vol. VII” estará dividido en dos segmentos: uno dedicado al repertorio en inglés y otro a la música en español. El Lado A, se denomina “Solo Queen”, y rendirá tributo a la legendaria banda británica con interpretaciones de temas como I Want to Break Free y Bohemian Rhapsody, que permitirán apreciar la diversidad y vigencia de su propuesta musical.

El Lado B, titulado “Rockas”, estará dedicado al pop-rock latinoamericano e incluirá canciones emblemáticas de nuestro país y de la región. El público podrá disfrutar de temas como Avenida Larco, Mariposa Tecknicolor y La muralla verde, en un repertorio que recorrerá los sonidos y estilos que marcaron las décadas de los 80, 90 y 2000.

Las funciones se realizarán el sábado 15 de agosto a las 8:00 p. m. y el domingo 16 de agosto a las 5:30 p. m. en la sala principal del Gran Teatro Nacional. Las entradas están disponibles en Joinnus desde S/ 15. Asimismo, se ofrece 50 % de descuento para menores de 18 años, docentes de instituciones educativas públicas, adultos mayores, personas con discapacidad que cuenten con certificado o acreditación del CONADIS y jóvenes del Servicio Militar Voluntario.

Con este espectáculo, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la formación y promoción de nuevos talentos vocales, así como con la generación de espacios de encuentro con las artes que permitan a niñas y niños desarrollar sus capacidades y acercarse a propuestas musicales de calidad.