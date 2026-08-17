Revancha: Las mentes creativas detrás de uno de los mejores álbumes del 2026

La música peruana vuelve a captar la atención de la industria internacional. Detrás de The World Meets Los Mirlos, uno de los lanzamientos más comentados del 2026, se encuentra Revancha Records, el sello fundado por Gino Pezzia, Alejandro León y Marthin Chan, responsables de convertir una idea inédita en una producción que reúne a referentes de distintos géneros alrededor del legado de Los Mirlos. El resultado ha sido un álbum que trasciende las colaboraciones tradicionales para convertirse en un verdadero encuentro entre culturas musicales.

Detrás de este hito hubo mucho más que una coordinación de artistas. Durante meses, el equipo creativo participó en el desarrollo conceptual del proyecto, la composición de varias canciones y la construcción artística de cada lanzamiento. Esa visión permitió que cada colaboración mantuviera la identidad de sus intérpretes sin perder la esencia de la legendaria banda amazónica, consiguiendo un sonido capaz de conectar con públicos de diferentes países.

El impacto no tardó en hacerse sentir. Lanzado en alianza con BMG, el disco reúne doce canciones y una alineación internacional integrada por Juanes, Bomba Estéreo, 311, Los Bunkers, Guaynaa, Monsieur Periné y LA LOM, consolidándose como una de las producciones latinoamericanas más relevantes del año. La propuesta no solo celebra el legado de Los Mirlos, sino que confirma que la cumbia amazónica tiene hoy un espacio protagónico dentro de la conversación musical global.

Este logro también posiciona a Revancha Records como un nuevo actor dentro de la industria musical de la región. Su capacidad para desarrollar proyectos de alcance internacional demuestra que el talento creativo peruano puede liderar producciones capaces de conectar con audiencias de distintos mercados y generar conversación más allá de las fronteras.

Con este primer gran éxito, el sello ya trabaja en nuevos proyectos internacionales previstos para 2027 y 2028 junto a reconocidos artistas del mundo. La apuesta es continuar impulsando propuestas que fortalezcan la presencia de la música latinoamericana en los escenarios más importantes del planeta.