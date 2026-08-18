“Farmear aura”: la expresión que convirtió el carisma en puntos en redes

“Farmear aura” es una expresión que se ha vuelto frecuente entre jóvenes en redes sociales para describir a alguien que transmite seguridad, estilo o una presencia que destaca. El término aparece en memes, videos y conversaciones digitales.

La palabra “farmear” viene de los videojuegos y alude a realizar acciones repetidamente para conseguir recursos o puntos. En internet, “aura” representa el carisma o la impresión que una persona genera, por lo que “farmear aura” significa ganar esa percepción positiva.

La expresión también puede utilizarse al revés. Cuando alguien protagoniza una situación incómoda, pierde seguridad o hace algo considerado poco “cool”, los usuarios pueden decir que “perdió aura”, como si existiera un marcador imaginario de popularidad.

El fenómeno refleja cómo la cultura gamer y las redes sociales influyen en el lenguaje juvenil. Estas expresiones crean códigos compartidos entre comunidades digitales y pueden cambiar rápidamente conforme aparecen nuevas tendencias.