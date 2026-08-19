Hallazgo en Ica: descubren nueva especie de delfín fósil que vivió hace 14 millones de años

Un extraordinario hallazgo paleontológico en el desierto de Ica vuelve a colocar al Perú en el centro de las investigaciones sobre la evolución de los mamíferos marinos. Un equipo de científicos peruanos y extranjeros identificó una nueva especie de delfín fósil, denominada Miminiacetus barrancai, que habitó estas aguas hace millones de años.

El descubrimiento fue realizado a partir del espécimen MUSM 4268, encontrado por el paleontólogo Mario Urbina Schmitt en la localidad de Mal Paso, en la cuenca geológica de Pisco Oriental. Según informó el Museo de Historia Natural de la UNMSM, los restos proceden de niveles de la Formación Pisco correspondientes al Mioceno medio, con una antigüedad estimada de entre 14 y 12 millones de años. La investigación fue publicada el 3 de agosto de 2026 en la revista británica Journal of Systematic Palaeontology.

Un delfín de tres metros que habitó el antiguo mar peruano

Los paleontólogos estiman que el Miminiacetus barrancai alcanzó aproximadamente tres metros de longitud y perteneció al grupo Delphinida, que actualmente incluye a los delfines oceánicos, marsopas, narvales y belugas. Aunque presenta similitudes con Miminiacetus pappus, especie encontrada en Maryland, Estados Unidos, los investigadores determinaron que el fósil peruano corresponde a una especie distinta por su mayor tamaño, menor cantidad de dientes mandibulares y diferencias en la antigüedad de los estratos donde fue encontrado.

La presencia de especies relacionadas tanto en Sudamérica como en Norteamérica aporta evidencias sobre una posible conexión entre las faunas marinas del Pacífico oriental y el Atlántico occidental durante el Mioceno. Además, los científicos detectaron similitudes en el cráneo y la mandíbula con la actual beluga, características que podrían indicar que este antiguo delfín desarrolló cierto grado de especialización para alimentarse mediante succión.

Un fósil que revela cómo se alimentaban los antiguos cetáceos

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el inusual desgaste de los dientes del ejemplar, parecido al observado actualmente en las belugas. Los especialistas plantean que esta característica podría estar relacionada con la alineación entre los dientes superiores e inferiores e incluso con un posible comportamiento de chasquido mandibular, ofreciendo nuevas pistas sobre la forma en que se alimentaban estos cetáceos prehistóricos.

El nombre Miminiacetus barrancai rinde homenaje al naturalista peruano José Sebastián Barranca Lovera (1830-1909), considerado padre de la Paleontología peruana y cofundador de la Facultad de Ciencias de la UNMSM. El espécimen que permitió describir esta nueva especie permanecerá bajo custodia de las colecciones científicas del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la UNMSM, donde continuará disponible para futuras investigaciones. (Con información de agencia Andina)