San Marcos inaugura muestra de acuarela ayacuchana que reinterpreta el paisaje

El Centro Cultural de San Marcos inaugura este jueves 27 de agosto, a las 6 p. m., la exposición “Mana riqsisqa runaq llaqtan (El pueblo de las personas desconocidas)”, una propuesta artística que reúne a once egresados de la Escuela de Bellas Artes Felipe Guamán Poma de Ayala de Ayacucho. La muestra, instalada en la sala Juan Acha del Museo de Arte de San Marcos (MASM), utiliza la acuarela como vehículo para reinterpretar el paisaje ayacuchano desde una perspectiva contemporánea.

El paisaje ayacuchano como memoria e identidad

A través de estilos y lenguajes personales, los artistas exploran el paisaje rural y urbano de Ayacucho, poniendo especial atención en el fenómeno de la migración del campo a la ciudad y en las transformaciones que este proceso ha generado en ambos espacios. La acuarela, profundamente vinculada a la tradición artística regional, se convierte así en una herramienta para representar no solo escenarios naturales, sino también experiencias sociales y culturales.

En la exposición participan José Luis Allcca, Herbert Cancho, Julio Poma, Manasés Suárez, Jersson Chuquitaipe, Adesenia Inga, Luis Enrique Hernando, Jean Gamboa, Eliseo Espeza, Rey Condoli y Carlos Jiménez. Sus trabajos plantean una mirada en la que el paisaje funciona como un símbolo vivo de identidad, memoria y cambio social, conectando las raíces culturales de Ayacucho con las nuevas dinámicas de la región.

San Marcos inicia su programación de exposiciones 2026-2027

“Mana riqsisqa runaq llaqtan”, bajo la curaduría del historiador Gonzalo Appiani La Rosa, marca además el inicio de la programación de exposiciones temporales 2026-2027 del Museo de Arte de San Marcos, seleccionada a través de su reciente convocatoria pública. La propuesta busca abrir nuevos espacios para la difusión de artistas y proyectos que dialoguen con las diversas expresiones de la cultura peruana.

La exposición permanecerá abierta hasta el 17 de octubre en el Centro Cultural de San Marcos, ubicado en la avenida Nicolás de Piérola 1222, Centro Histórico de Lima. El público podrá visitarla de lunes a sábado, de 10 a. m. a 1 p. m. y de 2 p. m. a 4 p. m., con ingreso libre.