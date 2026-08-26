El Ministerio de Cultura convoca al Premio a la Creación de Obras Infantiles y Juveniles 2026, iniciativa que busca promover la creación literaria y visual dirigida a niños y jóvenes, así como reconocer el talento de autores e ilustradores peruanos mediante incentivos económicos para manuscritos y proyectos de ilustración inéditos.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que cuenten con manuscritos o proyectos de ilustración inéditos destinados al público infantil y juvenil, hasta los 17 años.

El concurso contempla ocho categorías, agrupadas en tres componentes: manuscrito de obra infantil, manuscrito de obra juvenil e ilustración infantil y juvenil. Se reconocerán propuestas de narrativa, poesía, no ficción e informativos, así como proyectos de narrativa visual para la creación de libros álbum e historietas juveniles.

Cada categoría tendrá un primer y segundo puesto. En las categorías de narrativa infantil, poesía infantil, narrativa juvenil, poesía y no ficción, el primer puesto recibirá un diploma de honor y un premio económico de S/ 17 000.

En tanto, los ganadores de las categorías de informativo infantil, narrativa visual de libro álbum infantil y narrativa visual de historieta juvenil recibirán un diploma de honor y un premio económico de S/ 25 000.

Asimismo, los segundos puestos de las ocho categorías recibirán un diploma de honor y un premio económico de S/ 8 000.

Las postulaciones estarán abiertas del 22 de agosto al 22 de septiembre de 2026, y los resultados podrán ser anunciados hasta el 7 de diciembre de 2026.

El Premio a la Creación de Obras Infantiles y Juveniles forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Cultura para fortalecer la creación y producción bibliodiversa en el país. La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley N.° 31053, Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, y contribuye al cumplimiento de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas al 2030, al promover la creación de nuevas obras y el reconocimiento de creadores.

Para conocer las bases, requisitos y demás detalles de la convocatoria, visite el portal institucional del Premio a la Creación de Obras Infantiles y Juveniles 2026: https://www.gob.pe/institucion/cultura/campa%C3%B1as/143557-premio-a-la-creacion-de-obras-infantiles-y-juveniles-2026