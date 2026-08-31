“Vino la noche” representará al Perú en los Premios Óscar y Goya 2027

El cine peruano buscará nuevamente hacerse un espacio entre las producciones más importantes del mundo. “Vino la noche”, ópera prima del director Paolo Tizón, fue seleccionada para representar al Perú en la 99 edición de los Premios Óscar 2027, en la categoría de mejor largometraje internacional, y en la 41 edición de los Premios Goya 2027, como mejor película iberoamericana, informó el Ministerio de Cultura (Mincul).

“Vino la noche”: una mirada al entrenamiento militar en el Vraem

La elección fue realizada por un comité independiente conformado por especialistas del sector cinematográfico peruano, propuestos por gremios y asociaciones del país. Tras visionar las películas postulantes y realizar una votación autónoma, los integrantes determinaron que el documental de Paolo Tizón sería el encargado de representar al Perú ante las academias de cine de Estados Unidos y España.

“Vino la noche” sigue a un grupo de jóvenes que se incorporan voluntariamente a las Fuerzas Armadas del Perú con la intención de convertirse en “hombres de guerra”. La producción retrata su preparación para operar en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y, al mismo tiempo, muestra una faceta más íntima del mundo militar a través de los vínculos de compañerismo, cuidado y solidaridad que surgen durante el entrenamiento.

Una película peruana premiada internacionalmente

El largometraje tuvo su estreno mundial durante la 58 edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en República Checa, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado y el Premio FIPRESCI a mejor película. Posteriormente, en 2025, Paolo Tizón recibió la Biznaga de Plata a mejor dirección en la sección documental de la 28 edición del Festival de Málaga, consolidando la presencia de la producción peruana en importantes circuitos cinematográficos internacionales.

En el Perú, “Vino la noche” se estrenó comercialmente el 13 de noviembre de 2025. Su realización recibió un estímulo económico de S/288,000 a través del Concurso de Proyectos de Documental Formato Largo del Ministerio de Cultura en 2021. Ahora, sus productores asumirán directamente el proceso de postulación ante las academias correspondientes, mientras que en diciembre se conocerán las películas preseleccionadas que continuarán en carrera por una eventual nominación a los Premios Óscar y Premios Goya 2027.