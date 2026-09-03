Pikimachay revela nuevos secretos: hallan piedra tallada y restos óseos de miles de años

La histórica cueva de Pikimachay, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Ayacucho, vuelve a concentrar la atención de investigadores tras el hallazgo de una piedra tallada y diversos restos óseos durante recientes excavaciones. Los materiales serán sometidos a estudios especializados que podrían aportar nuevas pistas sobre la presencia humana y la fauna prehistórica que habitó esta zona del Perú.

Restos podrían pertenecer a un perezoso gigante

Entre las piezas recuperadas destaca un hueso que, de acuerdo con las primeras evaluaciones, podría corresponder a un perezoso gigante, especie prehistórica cuyos restos ya habían sido identificados en investigaciones anteriores realizadas en Pikimachay. Sin embargo, los arqueólogos mantienen cautela y precisan que serán los análisis de laboratorio los que permitan determinar su antigüedad, identificación y relación con el contexto arqueológico de la cueva.

Otro de los descubrimientos que ha despertado especial interés es una piedra tallada, cuyo estudio podría ofrecer información sobre las actividades desarrolladas por los antiguos grupos humanos que ocuparon el lugar. Los investigadores buscarán establecer si la pieza fue utilizada como herramienta y qué relación mantiene con los demás materiales encontrados durante las excavaciones.

Los nuevos trabajos representan una de las investigaciones de mayor alcance efectuadas en Pikimachay después de los estudios desarrollados décadas atrás por el reconocido arqueólogo Richard MacNeish. Esta nueva etapa busca actualizar la información científica existente sobre el sitio y obtener evidencias que permitan comprender con mayor precisión su importancia dentro de la historia arqueológica de Ayacucho.

Investigación impulsará nuevo circuito turístico en Pikimachay

Las excavaciones son impulsadas y financiadas por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ayacucho (Dircetur), institución que busca recuperar nuevos conocimientos sobre el pasado milenario de Pikimachay y utilizar evidencia científica para fortalecer la puesta en valor del sitio. La investigación se encuentra vinculada, además, al desarrollo de un nuevo circuito turístico que ofrecerá a los visitantes información arqueológica actualizada.

Como parte de esta intervención también se proyecta la construcción de un Centro de Interpretación de Pikimachay, que permitirá mejorar los servicios turísticos y explicar de manera didáctica el valor histórico y arqueológico del lugar. La arqueóloga Carlina Macizo, de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y residente del sitio arqueológico, integra el equipo de especialistas que desarrolla las actuales excavaciones mientras se esperan los resultados científicos que permitirán precisar la antigüedad y naturaleza de los nuevos hallazgos.