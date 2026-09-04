"El rincón de los muertos": obra teatral rescata la memoria cultural e histórica de Ayacucho

El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú presenta “El rincón de los muertos”, dirigida por Sebastián Rubioa. Una obra de teatro documental que rescata la memoria cultural e histórica de Ayacucho, a través de una exploración escénica de su protagonista: Ricardo Bromley.

Según sus creadores, la obra, a través de una larga investigación y el uso de fotos y video, propone un acercamiento escénico a la historia del Perú desde una perspectiva regional, poniendo en valor la memoria oral, la danza tradicional y el testimonio como formas legítimas de expresión cultural.

PROCESOS HISTÓRICOS

Solo serán 16 funciones, del 17 de setiembre al 11 de octubre en el Teatro del Centro Cultural PUCP, ubicado en Av. Camino Real 1075, San Isidro. Las entradas ya están a la venta en ccpucpencasa.com y en la boletería del CCPUCP de lunes a domingo de 3:00 a 9:00 p.m.

Protagonizada por Ricardo Bromley —destacado actor y danzante de tijeras ayacuchano—, la obra teatral parte de su historia familiar como una vía directa para reflexionar sobre el impacto de los grandes procesos históricos en la identidad regional y nacional del Perú.