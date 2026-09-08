¡Increíble hallazgo en Chan Chan!: descubren plataforma funeraria con 38 individuos de alto estatus

Una plataforma funeraria casi intacta que resguarda los restos de 38 individuos de alto estatus fue descubierta en el conjunto amurallado Utzh An, correspondiente al antiguo Palacio Gran Chimú en Chan Chan.

La presentación oficial de este importante hito histórico fue encabezada por el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien destacó el aporte de la investigación ejecutada a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH).

Características de hallazgo

Durante la inspección técnica, el arqueólogo responsable Jorge Meneses detalló la estructura de la cámara central, la cual cuenta con 1.2 metros de ancho, 5 metros de fondo y una escalinata que desciende 2.5 metros hasta una hornacina.

Este espacio albergaba a un personaje principal acompañado de numerosas piezas elaboradas en concha y metal, mientras que el complejo también comprende dos cámaras laterales de 1.5 metros de ancho, 8 metros de largo y 3.5 metros de profundidad.

Entierros y osamentas encontradas

El contenido de las cámaras laterales presentó diferencias sustanciales, ya que una de ellas albergaba armas y emblemas metálicos sin presencia de osamentas, al tiempo que la segunda contenía 20 individuos sepultados. Al sumar este registro con el resto de los espacios evaluados, la plataforma funeraria tiene en total 38 cuerpos recuperados tras permanecer ocultos durante más de seis siglos en la zona arqueológica.

Entre los restos recuperados destaca un individuo cuyo tratamiento funerario difiere radicalmente de las costumbres tradicionales de la sociedad Chimú. A diferencia de los habituales entierros en posición flexionada o sentada, este cuerpo fue depositado completamente extendido en el fondo de una de las cámaras, configurando un hallazgo de alta relevancia para el estudio cultural.