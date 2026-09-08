Santos protectores de los animales: ¿quiénes son y por qué se les relaciona con las mascotas?

Para muchas personas, las mascotas forman parte de la familia y también ocupan un lugar dentro de diversas tradiciones religiosas. En la Iglesia católica existen santos a quienes se les atribuye una especial relación con la protección de los animales.

Uno de los más conocidos es San Roque, considerado tradicionalmente protector de los perros y de quienes padecen enfermedades. Su festividad se celebra cada 16 de agosto, fecha en la que algunas comunidades realizan bendiciones de mascotas.

Otra figura vinculada a los animales es Santa Gertrudis de Nivelles, cuya festividad se conmemora el 17 de marzo. La tradición la relaciona especialmente con los gatos y con la protección frente a las plagas, debido a su vínculo histórico con la lucha contra los roedores.

También aparecen San Francisco de Asís, asociado al amor y respeto por la naturaleza y los animales, y San Antonio Abad, considerado protector de los animales domésticos. Sus celebraciones reúnen a personas que buscan bendecir y agradecer por sus mascotas.