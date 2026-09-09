Hallan vasija de la cultura Ychsma con unos 600 años de antigüedad en Chorrillos

Una vasija de gran tamaño, con una antigüedad estimada entre 500 y 600 años y perteneciente a la cultura Ychsma, fue descubierta en el sector de Armatambo, ubicado en el distrito de Chorrillos. El hallazgo se produjo durante las labores de instalación de gas natural ejecutadas en el asentamiento humano José Olaya Balandra, una zona de alto valor histórico que albergó al antiguo curacazgo de Sulco.

Según explicó el arqueólogo de Cálidda, Jesús Bahamonde, el objeto corresponde a una tinaja de grandes dimensiones situada a una profundidad aproximada de 1.50 metros, la cual habría sido empleada como depósito de alimentos y para almacenar chicha con fines rituales.

El especialista señaló que este descubrimiento se suma a más de una decena de hallazgos previos registrados por la empresa en la zona desde el inicio de sus intervenciones, entre los que destaca "Yacu, el pescador de Armatambo", encontrado en San Genaro en 2019.

Importancia histórica y protocolos de intervención

El experto detalló que Armatambo funcionó como un relevante centro urbano, administrativo, religioso y ceremonial de la cultura Ychsma, por el cual transitaba el Qhapaq Ñan rumbo al santuario de Pachacámac. Aunque en la actualidad se conservan siete sitios arqueológicos en el área como Cruz de Armatambo y Marcavilca, gran parte de esta riqueza histórica se encuentra sepultada bajo las pistas y calles del distrito.

Ante cada vestigio hallado, Bahamonde indicó que el protocolo exige la paralización inmediata de las labores en el punto específico, seguida de la notificación al Ministerio de Cultura para su supervisión y posterior excavación autorizada.