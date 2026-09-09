Hallazgo genético: ADN de hace más de 6 mil años revelaría continuidad de los mochicas

El hallazgo permitiría plantear una conexión biológica entre los habitantes actuales y antiguos asentamientos arqueológicos de la región.

Un estudio liderado por la genetista italiana Chiara Barbieri señala que poblaciones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad conservarían marcadores genéticos que se remontan a más de 6 mil años, lo que evidenciaría una prolongada continuidad poblacional en el norte peruano.

Según la información difundida por la Agencia Andina, el análisis de ADN mitocondrial y cromosomas permitió identificar componentes genéticos relacionados con antiguas poblaciones de esta zona, entre ellas los mochicas.

El hallazgo permitiría plantear una conexión biológica entre los habitantes actuales y antiguos asentamientos arqueológicos de la región, como el complejo El Brujo, donde fue descubierta la Dama de Cao.

PRÁCTICAS CULTURALES

La continuidad histórica también se reflejaría en prácticas culturales que permanecen vigentes, como la navegación en caballitos de totora, las técnicas tradicionales de pesca, el cultivo de totora y diversos conocimientos agrícolas y vinculados al mar.

A ello se suman expresiones de medicina tradicional, el uso ancestral de plantas, la elaboración de bebidas como la chicha de jora y diversas manifestaciones de la gastronomía, cerámica y textiles.

El cultivo y tejido del algodón de colores naturales también forma parte de estas prácticas. Según la información difundida, comunidades del norte mantienen técnicas tradicionales de producción, hilado y tejido transmitidas entre generaciones.

El director del Museo Nacional de Sicán, Carlos Elera Arévalo, destacó que distritos de Lambayeque como Mórrope, Santa Rosa y Ciudad Eten conservan expresiones culturales ancestrales que han sobrevivido al paso del tiempo. Asimismo, resaltó las investigaciones de Barbieri para comprender la continuidad histórica y cultural de las poblaciones del norte peruano.

El estudio plantea así una perspectiva que vincula la genética, la arqueología y las tradiciones vivas para comprender la permanencia de poblaciones y prácticas culturales en un territorio donde se desarrollaron importantes civilizaciones del antiguo Perú.