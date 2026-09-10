Egipto: descubren “puerta falsa” de 4,000 años que conectaba a los muertos con el "más allá"

Una estructura que no estaba diseñada para abrirse, pero que tenía un profundo significado religioso, acaba de revelar nuevos secretos del antiguo Egipto. Arqueólogos descubrieron una tumba de aproximadamente 4,000 años de antigüedad en Saqqara, al sur de El Cairo, que perteneció a Sekhentiu-Ptah, un importante funcionario de la época de las grandes pirámides.

El hallazgo fue anunciado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto tras una excavación científica realizada en la zona del Bubasteion, dentro de la histórica necrópolis de Menfis. Los investigadores aplicaron estudios arquitectónicos, documentación fotográfica, digitalización y análisis de inscripciones para reconstruir la historia del lugar.

La tumba de un funcionario cercano al poder real

Los jeroglíficos encontrados permitieron identificar a Sekhentiu-Ptah y revelar los cargos que ocupó dentro de la administración egipcia. Entre ellos figuran funciones como chambelán real, supervisor de las obras del rey, supervisor de documentos reales, sacerdote de la diosa Maat y encargado de los escribas.

Uno de los títulos más llamativos atribuidos al funcionario fue “guardián de los secretos de los decretos reales”, una denominación que hacía referencia al acceso que tenía a documentos confidenciales de la corte faraónica. Los especialistas estiman que la tumba pertenece al final de la V dinastía o al inicio de la VI dinastía, hace más de 4,300 años.

Además de la cámara funeraria principal, los arqueólogos hallaron varios pozos con restos humanos y más de cien ushabtis, pequeñas figuras elaboradas en fayenza que eran colocadas junto a los muertos para servirles simbólicamente en el más allá. Algunos elementos del ajuar habían sido saqueados en la antigüedad, pero aún conservaban información clave sobre las prácticas funerarias egipcias.

Una puerta que no abría caminos, pero sí al otro mundo

El elemento más destacado del descubrimiento fue la llamada “puerta falsa”, un componente habitual en las tumbas del antiguo Egipto que representaba un punto de conexión espiritual entre los vivos y los fallecidos.

Aunque parecía una entrada, esta estructura no permitía el paso físico de ninguna persona. Según las creencias egipcias, funcionaba como un portal simbólico por donde el espíritu del difunto podía comunicarse con el mundo exterior y recibir ofrendas.

Frente a la puerta fueron encontrados objetos rituales como una mesa de ofrendas, una pila de purificación, una jarra, una estera y piezas con inscripciones jeroglíficas. También aparecieron tres sarcófagos de piedra aún sellados, una figura de halcón tallada en madera —posiblemente relacionada con el dios Horus— y restos de cartonaje funerario decorado.

Sin embargo, los arqueólogos todavía no han localizado la momia de Sekhentiu-Ptah. Los especialistas consideran que la tumba pudo haber sido reutilizada posteriormente, una práctica frecuente en el antiguo Egipto que explicaría la presencia de objetos pertenecientes a distintos periodos.

Saqqara, el lugar donde Egipto sigue revelando sus secretos

La necrópolis de Saqqara, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, continúa siendo uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Durante miles de años fue utilizada como lugar de entierro para faraones, funcionarios y miembros de la élite egipcia.

El complejo alberga algunos de los monumentos más antiguos de Egipto, incluida la pirámide escalonada de Zoser, considerada una de las primeras grandes construcciones de piedra de la humanidad. Su importancia histórica ha convertido a Saqqara en una fuente constante de nuevos descubrimientos sobre la vida, la muerte y las creencias del antiguo Egipto.