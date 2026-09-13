“Las bodas de Fígaro” ingresa a sus últimas semanas de presentación en la Alianza Francesa de Lima

Luego de casi un mes de funciones, ingresa a sus últimas presentaciones “Las bodas de Fígaro”, obra que ha conquistado al público con su explosiva mezcla de comedia, sátira y crítica social que se mantiene tan vigente hoy como hace 240 años.

Escrita en 1784, la obra estuvo varios años prohibida por la censura francesa debido a las críticas que planteaba contra los privilegios de la aristocracia. Considerada una de las piezas teatrales que anticipó el clima social previo a la Revolución Francesa.

HASTA 26 DE SEPTIEMBRE

La obra es dirigida por Jean Pierre Gamarra y la escenografía está a cargo de Lorenzo Albani. Cuenta con las actuaciones de Fernando Luque (Fígaro), María Grazia Gamarra (Susana), Óscar Yépez (Conde Almaviva), Amaranta Kun (Condesa Almaviva), Alonso Cano (Don Bartolo), Denise Arregui (Marcelina), Alejandro Tagle (Querubín) y Martín Aliaga (Don Basilio).

La exitosa obra “Las bodas de Fígaro” se presenta hasta el 26 de septiembre en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima. Las entradas están disponibles en Joinnus y Yape.