Hallazgos en Pikimachay revelan cómo fabricaban herramientas los antiguos pobladores de los Andes

Nuevos hallazgos arqueológicos en Pikimachay, uno de los sitios más estudiados para comprender la presencia humana antigua en los Andes peruanos, están aportando información sobre cómo sus pobladores fabricaban y utilizaban herramientas para realizar distintas actividades cotidianas. Las recientes excavaciones se desarrollan en dos abrigos rocosos ubicados fuera de la entrada de la conocida cueva, en la región Ayacucho.

Cientos de herramientas fueron encontradas cerca de Pikimachay

El arqueólogo José Ochatoma, responsable de las excavaciones, explicó en una entrevista a la Agencia Andina que en estos espacios fueron recuperadas cientos de piezas arqueológicas. Entre los materiales figuran restos producidos durante la talla de piedra, además de raspadores, puntas de proyectil y perforadores.

De acuerdo con el investigador, algunos de estos instrumentos pudieron utilizarse para cortar carne, trabajar madera y preparar pieles de animales. El análisis de las piezas permitirá conocer con mayor detalle las técnicas empleadas por los antiguos habitantes de los Andes para producir herramientas adaptadas a diferentes necesidades.

Hallazgos todavía deberán ser sometidos a análisis

Las nuevas excavaciones también amplían el área de investigación arqueológica de Pikimachay, pues estudios anteriores se habían concentrado principalmente en el interior de la cueva. Los descubrimientos realizados en los abrigos rocosos cercanos permitirán explorar otros espacios donde pudieron desarrollarse actividades vinculadas con la elaboración de instrumentos y el procesamiento de distintos materiales.

Sin embargo, las herramientas de piedra y restos óseos encontrados en Ayacucho todavía no cuentan con una datación definitiva. Los análisis pendientes deberán establecer su antigüedad y determinar la relación existente entre los diferentes materiales recuperados. Por ello, hasta contar con esos resultados, los especialistas no pueden afirmar que los nuevos hallazgos modifiquen la cronología conocida sobre la ocupación humana de Pikimachay.