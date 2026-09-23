Restauran 21 andenes incas en la zona arqueológica de Yuraq Rumi Ñusta Hispana

Especialistas de la Dirección de Cultura de Cusco llevan a cabo la restauración de un conjunto de 21 andenes incas de granito blanco en la Zona Arqueológica Yuraq Rumi Ñusta Hispana, ubicada en el distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención.

La intervención, que fue iniciada en octubre de 2022 con un presupuesto superior a los 18 millones 293 mil soles, registra actualmente un avance del 72 % y prevé su conclusión para diciembre de 2027.

En este espacio se distinguen recintos rectangulares, vanos de acceso, muros de contención hacia el oeste, una fuente de agua y un canal de drenaje, complementados por el histórico hallazgo de 38 piezas metálicas de factura inca —como vasos ceremoniales, brazaletes y pectorales— registrado en mayo de 2023.

Obras de protección e implicancia social

Como parte fundamental del proyecto, se ejecuta la construcción de un muro de contención destinado a proteger el monumento prehispánico frente a las crecidas del río Pachaq, cuyas aguas suelen inundar la andenería baja durante la temporada de lluvias. Al respecto, la directora de Cultura, Úrsula Paz, destacó el esfuerzo intensivo que se realiza para recuperar estas construcciones prehispánicas que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

Paralelamente a las labores técnicas, el equipo impulsa un programa de difusión y sensibilización dirigido a comunidades campesinas, escolares y autoridades locales de Vilcabamba. Esta iniciativa incluye visitas guiadas para involucrar a la población en el conocimiento y la preservación de este valioso legado cultural que mantienen en la región.