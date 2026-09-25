Fósil de 240 millones de años hallado en Tanzania conecta con especies en Sudamérica

Un fósil que permaneció durante más de 60 años en un museo ha permitido replantear parte de la historia evolutiva de los primeros dinosaurios. Un equipo internacional de científicos, liderado por la Universidad de Bristol, identificó una nueva especie de herbívoro que habitó Tanzania hace aproximadamente 240 millones de años. El descubrimiento, publicado en la revista científica Journal of Vertebrate Palaeontology, cuestiona la antigüedad atribuida a determinados fósiles africanos.

La especie, denominada Dinodontosaurus isiyavamanda, pertenece a los dicinodontes, un grupo de animales herbívoros emparentados evolutivamente con los mamíferos. Su identificación representa el primer registro confirmado del género Dinodontosaurus fuera de Sudamérica y establece una conexión entre los yacimientos fósiles de ambos continentes, que permanecían unidos durante el período Triásico.

¿Los primeros dinosaurios aparecieron antes de lo que se creía?

El descubrimiento podría modificar la cronología de los dinosaurios más antiguos. Según los investigadores, las formaciones sudamericanas relacionadas con Dinodontosaurus son hasta 10 millones de años más recientes que las rocas sudafricanas utilizadas anteriormente como referencia para determinar la antigüedad de los depósitos de Tanzania. Esta nueva comparación sugiere que los posibles dinosaurios encontrados en territorio africano no serían necesariamente más antiguos que sus equivalentes sudamericanos.

Un fósil olvidado durante 60 años revela una nueva especie

La historia del hallazgo comenzó en 1963, cuando una expedición británica recuperó diversos fósiles en Tanzania que posteriormente fueron trasladados al Museo de Historia Natural de Londres. Décadas después, el análisis de un esqueleto y un cráneo fragmentario permitió identificar la nueva especie. El investigador Hady George, autor principal del estudio, destacó que el descubrimiento vincula las rocas fosilíferas de Tanzania y Sudamérica, aportando nuevas evidencias para comprender la distribución de estos animales hace millones de años.

Aunque el estudio no determina con exactitud dónde surgieron los primeros dinosaurios, abre nuevas posibilidades para investigar su evolución. Los científicos continuarán examinando los restos conservados de Dinodontosaurus isiyavamanda y comparándolos con ejemplares sudamericanos para conocer mejor su anatomía, desplazamiento y relación con otros grandes herbívoros que habitaron la Tierra durante el Triásico. (Con información de Infobae).