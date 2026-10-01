Midagri: el Perú es uno de los principales exportadores de cacao y derivados del mundo

Más de 100 mil familias peruanas encuentran en el cacao una fuente de trabajo y desarrollo, mientras que este producto se consolida como uno de los protagonistas de la agroexportación nacional. Solo en 2025, el Perú exportó más de 178 mil toneladas de cacao y sus derivados, generando ingresos por US$1,619 millones.

En este contexto, cada 1 de octubre el Perú celebra el “Día Nacional del Cacao y Chocolate”, fecha instituida para reconocer la importancia de esta cadena productiva y su contribución al desarrollo agrario, el empleo, la biodiversidad y la conservación.

Asimismo, el Perú figura en el top ten (puesto 7) de los principales exportadores mundiales de cacao en grano y sus diversas presentaciones, solo detrás de Cabo Verde, Ecuador, Ghana, Nigeria, Bélgica y Camerún al cierre del año 2025.

El cacao peruano se cultiva en 16 regiones y genera más de 15 millones de jornales de trabajo en el campo. Entre las principales zonas productoras destacan San Martín, Junín, Huánuco y Ucayali, que en conjunto representan el 79 % de la producción nacional.

Presencia en mercados internacionales

La producción nacional también ha logrado una importante presencia en el mercado internacional. Entre los principales destinos del cacao peruano figuran Estados Unidos (20 %), Países Bajos (15 %), Malasia (8 %), Italia (7 %), España (6 %), México (5 %) y Chile (5 %), entre otros.

El Perú destaca, además, por la diversidad genética de su cacao. Entre sus variedades nativas se encuentran el Blanco de Piura, Nacional Puro de San Ignacio, Marañón de Jaén, Chuncho de Cusco y Montaña de Junín, reconocidas por su calidad, identidad de origen y valor comercial en los mercados internacionales.

Una cadena que genera valor

El cacao no se limita a la producción del grano. A partir de este cultivo se elaboran nibs, cascarilla, pasta o licor de cacao, manteca y polvo de cacao, insumos utilizados en diferentes industrias, además del chocolate como producto final.

Asimismo, los subproductos del cacao pueden ser aprovechados mediante iniciativas de economía circular. La cáscara de la mazorca puede convertirse en abonos orgánicos, compost y biofertilizantes, mientras que otros componentes permiten desarrollar productos como harina, películas comestibles, bebidas, jugos, jaleas y néctares.

El Perú cuenta también con el Plan Nacional para la Cadena de Valor del Cacao Chocolate al 2030, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 017-2022-MIDAGRI, que orienta el desarrollo de una oferta diferenciada de cacao, derivados y chocolates de calidad, finos y de origen sostenible.

De esta manera, el “Día Nacional del Cacao y Chocolate” representa una oportunidad para poner en valor el trabajo de las familias productoras, la diversidad del cacao peruano y el potencial de una cadena que contribuye al desarrollo de las zonas rurales y a la generación de divisas para el país.