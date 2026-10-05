Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural de la Nación nueve obras de Manuel Scorza

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a nueve unidades bibliográficas de la producción literaria de Manuel Scorza Torres, publicadas entre 1955 y 1983, pertenecientes a la colección de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

La oficialización se realizó mediante la Resolución Viceministerial N.° 000283-2026-VMPCIC/MC, destacando que se trata de primeras ediciones que conservan sus características físicas originales, dedicatorias y notas históricas.

Obras declaradas y contexto editorial

Las obras comprendidas en esta declaratoria son Las imprecaciones (1955), Los adioses (1960), Desengaños del mago (1961), Redoble por Rancas (1970), Garabombo, el invisible (1977), El jinete insomne (1977), Cantar de Agapito Robles (1977), La tumba del relámpago (1979) y La danza inmóvil (1983). Estos títulos reflejan la trayectoria de Scorza como novelista, poeta y figura fundamental del neoindigenismo adscrita a la Generación del 50.

Valor histórico y social de producción literaria

La medida reconoce el valor de los ejemplares por su relevancia histórica, editorial y material, las cuales documentan la circulación de la obra y su conservación en la BNP. La producción literaria de Scorza constituye un testimonio directo sobre los movimientos campesinos de los andes centrales, abordando problemáticas como la persecución política, la corrupción y el racismo, y rescatando la memoria colectiva de poblaciones desplazadas.

Asimismo, los textos incorporan expresiones culturales andinas en las que los elementos mágicos operan como metáforas de la realidad social y mecanismos de preservación de la identidad. La incorporación de estas nueve unidades bibliográficas valida su contribución a la comprensión de la realidad peruana y de los procesos de memoria de las comunidades andinas.