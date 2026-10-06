“La Marinera: se baila en el mundo” reunirá a campeones por su Día Nacional

La marinera peruana celebrará su día a ritmo de pañuelos, música y tradición. Este miércoles 7 de octubre, el Teatro NOS, en San Isidro, recibirá el espectáculo “La Marinera: se baila en el mundo”, una puesta en escena que reunirá a campeones mundiales y destacados exponentes para rendir homenaje a una de las principales expresiones culturales del Perú.

Campeones y reconocidos bailarines subirán al escenario

La propuesta llevará al público por un recorrido a través de personajes, momentos y expresiones que forman parte de la historia de la marinera. Miguel Álvarez y Lucía Sofía Cabrera Lechuga serán los encargados de conducir esta experiencia, acompañados por campeones mundiales y reconocidos bailarines que mostrarán sobre el escenario la evolución, diversidad y vigencia de esta tradicional danza peruana.

Entre los artistas invitados figuran Verónica Pojazón, Micaela Valdés, Diego Tapia, Sebastián Vargas, Mónica Grados, Diego Caballero, Ana Lucía Bustíos y Martín Aguilar, además de otros exponentes. La velada también contará con música en vivo a cargo de Mónica Dueñas, sumando un componente especial a una noche dedicada a la danza, la historia y el encuentro con las tradiciones peruanas.

Un homenaje a la marinera y su legado en el mundo

“La Marinera: se baila en el mundo” cuenta con el respaldo del Club Libertad de Trujillo y Marinera en el Mundo, instituciones vinculadas a la promoción y difusión de esta danza dentro y fuera del país. El espectáculo busca poner en valor no solo la tradición de la marinera, sino también el aporte de las distintas generaciones de bailarines que han contribuido a mantenerla vigente y llevarla a escenarios internacionales.

La función se realizará este 7 de octubre de 2026 en el Teatro NOS, ubicado en Camino Real, San Isidro, en el marco del Día Nacional de la Marinera. La propuesta está dirigida tanto a quienes conocen y siguen esta expresión cultural como a nuevas generaciones que podrán descubrirla de la mano de sus protagonistas y experimentar la fuerza de la danza y la música en vivo. Las entradas se encuentran disponibles a través de Epic Show Perú.