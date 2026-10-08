Canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 por su obra audaz e inventiva lúdica

Esta mañana, la Academia Sueca informó que la canadiense Anne Carson es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva lúdica que ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

"Ella se quedó muy sorprendida con la noticia. Me dijo que está en Islandia, donde está escuchando al viento. Está muy feliz", dijo Ingrid Carlberg, secretaria de la institución sueca, quien habló por teléfono con la ganadora.

NUEVOS SIGNIFICADOS

Anne Carson, nacida en Toronto en 1950, es la decimonovena mujer en ganar el Nobel de Literatura. Su obra está marcada también por el diálogo con la antigüedad grecolatina. Ha combinado la escritura con la docencia universitaria.

Su producción se ha centrado en "la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados". Señala la etimología de las palabras como el punto de partida de su obra.