Ministerio de Cultura dispone protección provisional para dos sitios arqueológicos en Apurímac y Junín

El Ministerio de Cultura oficializó este domingo 11 de octubre, a través del Diario Oficial El Peruano, la protección provisional del sitio arqueológico Markapuchungo, ubicado en Apurímac, y del paisaje arqueológico Chahuillo, en Junín.

La medida, establecida mediante resoluciones directorales, busca salvaguardar ambos espacios culturales por un plazo de dos años, ampliable a tres si procede consulta previa, mientras se ejecutan los trámites para su declaratoria y delimitación definitiva frente a los constantes riesgos de afectación.

Medidas de defensa en Markapuchungo

En el monumento arqueológico Markapuchungo, situado en el distrito de Challhuahuacho, las inspecciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura detectaron graves alteraciones derivadas de la expansión agrícola, el crecimiento urbano desordenado, el pastoreo de ganado y factores naturales.

El informe técnico documentó terrenos removidos con cultivos de papa, viviendas informales avanzadas desde la comunidad campesina de Chuicuni y daños estructurales provocados por el pisoteo animal y la erosión. Ante esta situación, las autoridades ordenaron el cese de estas actividades, el retiro de plantaciones y la colocación de señalética preventiva a cargo del organismo regional.

Intervenciones urbanas y huaqueo en Chahuillo

Por otro lado, en el paisaje arqueológico Chahuillo (sectores A y B), ubicado en el distrito de Sapallanga, se identificaron intervenciones que amenazan con destruir el patrimonio prehispánico, tales como cercos perimétricos, letreros de venta de terrenos, excavaciones y nivelación de suelo con maquinaria pesada.

Las inspecciones también registraron la extracción de piedras de muros antiguos y evidencias de huaqueo, lo que motivó al ministerio a ordenar la paralización de las obras, el retiro de avisos comerciales y la notificación a los gobiernos locales y jueces de paz de la jurisdicción.