Ministerio de Cultura dictará talleres gratuitos de canto de jarana y marinera este viernes 16 de octubre

El Ministerio de Cultura ofrecerá dos talleres gratuitos de canto de jarana y marinera este viernes 16 de octubre en su sede central ubicada en el distrito de San Borja (Av. Javier Prado Este 2465), en el marco del Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Las jornadas de capacitación práctica estarán abiertas a toda la ciudadanía con la finalidad de promover el conocimiento, la valoración y la transmisión intergeneracional de estas expresiones artísticas que forman parte fundamental de la identidad e historia del Perú.

Horarios y taller de canto de jarana

La programación se iniciará de 2:30 p. m. a 4:00 p. m. en el videowall de la sede ministerial con la práctica abierta de canto de jarana, espacio que estará bajo la conducción de la maestra María Luisa Obregón. Esta expresión musical tradicional de Lima se caracteriza por el contrapunto entre dos o más intérpretes que improvisan versos a partir de un tema propuesto por el primer cantor, respetando una tonalidad inicial y siguiendo un orden sucesivo de marineras, resbalosas y fugas.

Variantes de marinera

Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m., la explanada del recinto cultural albergará el taller práctico de marinera, danza de pareja suelta con pañuelo representativa del mestizaje nacional.

Durante la sesión, los asistentes aprenderán y ejercitarán tres variantes regionales de este baile: la ayacuchana, la lamista y la norteña. La iniciativa también forma parte de las acciones institucionales orientadas a lograr la inclusión de la marinera en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.